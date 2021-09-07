В районе Зюзино Черноморский бульвар украсил необычный фонтан

На юго-западе столицы пришвартовался необычный парусник. В районе Зюзино завершили благоустройство участка Черноморского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара.

Главным украшением этой территории стал фонтанный комплекс в виде парусной лодки. Он состоит из двух видов фонтанов – классического и "сухого". Вечером его еще и подсвечивают.

Недалеко причалил еще один корабль – на новой детской площадке. Рядом с ней теперь есть и спортивная.

На бульваре также привели в порядок дорожки и тропинки, дополнительно высадили кустарники, разбили цветники, установили новые опоры освещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.