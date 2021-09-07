Москвичам рассказали, где появятся самые эффектные инсталляции ко Дню города

Москва вовсю готовится ко Дню города. Из-за COVID-19 больших концертов не будет, но столицу к празднику украсят.

На улицах уже устанавливают световые инсталляции, цветочные арки и другие декоративные элементы, на фоне которых можно будет сделать эффектные селфи. Также москвичам обещают праздничную подсветку.

Подробнее о том, где появятся самые эффектные инсталляции, – в эфире телеканала Москва 24.