Москвичи стали чаще записываться к врачам поликлиник онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве запись к врачам поликлиник онлайн стала более популярной. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, в этом году таким способом сделано более 75% записей на прием.
"За период с января по август прошлого года доля записей через интернет составляла 53% от общего числа, в этом году показатель составляет 75%. Такой рост говорит о том, что внедрение современных информационных технологий в столичном здравоохранении действительно приносит пользу москвичам", – отметили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.
Для записи на прием москвичи чаще всего используют мобильные приложения "ЕМИАС.ИНФО", "Госуслуги Москвы", а также пользуются порталом mos.ru. Через них посетители могут указать удобное время посещения, а в случае необходимости перенести или отменить запись.
Кроме того, у пользователей портала появилась возможность записать на прием к врачу нескольких детей одновременно. Из последних обновлений сервиса – запись на вакцинацию от COVID-19, которая открыта на ближайшие две недели.
Ранее Ракова рассказала, что сегодня более 900 тысяч жителей столицы пользуются мобильной версией медицинской карты в приложении "ЕМИАС.ИНФО", которая стала доступна с июня 2020 года. В среднем пользователи обращаются к электронной медкарте с помощью своих смартфонов 4–5 раз в месяц. По словам Раковой, это позволяет москвичам экономить время, узнавать результаты различных анализов без необходимости посещать поликлинику.
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