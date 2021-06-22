В Москве еще две детские поликлиники перешли на электронные медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще две детские поликлиники столицы присоединились к пилотному проекту по полному переходу на электронные медкарты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратила внимание на то, что несмотря на пандемию в городе продолжается цифровизация здравоохранения.

"Еще две детские поликлиники с сегодняшнего дня приступают к ведению исключительно электронных медицинских карт. Это детские поликлиники № 30 и 52", – сказала Ракова.

Она добавила, что прежде от бумажных карт отказались в детских поликлиниках № 110 и 122. Таким образом, общее число детских медучреждений, работающих исключительно в цифровом виде, выросло до четырех.

В материале отмечается, что отказ от бумажных медкарт в пилотном формате уже подтвердил свою эффективность – теперь у врачей есть больше времени для осмотра пациентов. Пациенты же могут в любой момент получить доступ к информации.

Заммэра подчеркнула, что в планах перевести все детские поликлиники на электронные медкарты с 1 января 2022 года.

Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале mos.ru. Для этого родителям потребуется полис ОМС ребенка, прикрепленного к московской детской поликлинике. Дети старше 15 лет могут оформить доступ к электронной медкарте самостоятельно.

Ранее сообщалось, что жители столицы внесли свыше 65 миллионов записей в раздел "Дневник здоровья" с момента его создания в электронной медицинской карте на mos.ru, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Информация, собранная в дневнике, позволяет медикам составить более полную картину о здоровье пациента, а также оперативно отслеживать динамику изменений.

