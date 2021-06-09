Еще пять московских больниц подключили к ЕМИАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Еще пять столичных стационаров подключили к единой цифровой платформе (ЕМИАС), сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число подключенных к ЕМИАС больниц в столице увеличилось до 39.

"В Москве продолжается развитие единой цифровой платформы здравоохранения. Мы внедрили ЕМИАС еще в пяти стационарах города – ГКБ имени Буянова, Вороновской больнице, ГКБ имени Ерамишанцева, Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого и Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн", – рассказала Ракова.

Она уточнила, что еще в 15 стационарах ведется работа по подключению к ЕМИАС.

Вице-мэр напомнила, что система позволяет вносить в медицинскую карту больного всю информацию о состоянии здоровья пациента в автоматизированном режиме с момента его поступления в стационар до выписки.

"Кроме того, выписные эпикризы пациента из стационаров будут автоматически доступны в ЕМИАС медикам городских поликлиник – таким образом мы обеспечиваем преемственность лечения в стационарных и амбулаторных медучреждениях", – рассказала заммэра.

По ее словам, в ближайшей перспективе к системе присоединятся все стационары столицы.

Ранее сообщалось, что больничные листы, оформленные в поликлиниках, стали доступны на портале mos.ru, а также в мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Теперь в разделе "Мои больничные" можно узнать номер выданной справки и ее тип (бумажный бланк или электронный), период действия, причину нетрудоспособности и другое. Электронный листок нетрудоспособности является юридически равноправным бумажному документу.