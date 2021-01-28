Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

07:54

Столичные реанимобили оснастили экспресс-анализаторами

медицина город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Реанимационные бригады московской скорой помощи получили 70 портативных лабораторных экспресс-анализаторов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, эти приборы позволяют провести экстренный биохимический анализ крови.

"Важность этого прибора сложно переоценить, поскольку он необходим для спасения жизни самых тяжелых пациентов, когда счет идет на минуты", – сказала Ракова.

В специальное отверстие анализатора устанавливается картридж с образцом крови. Через несколько минут на дисплее появляются основные показатели.

Результаты анализа можно распечатать прямо в машине скорой и передать врачу стационара. В частности, прибор используется при сепсисе, острой дыхательной недостаточности.

Ранее Ракова рассказала, что в столице активно развиваются сервисы искусственного интеллекта, которые помогают врачам в обработке шести новых исследований.

"Это наш город": количество цифровых медицинских исследований в столице вырастет до 10 млн

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать