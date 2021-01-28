Столичные реанимобили оснастили экспресс-анализаторами

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Реанимационные бригады московской скорой помощи получили 70 портативных лабораторных экспресс-анализаторов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, эти приборы позволяют провести экстренный биохимический анализ крови.

"Важность этого прибора сложно переоценить, поскольку он необходим для спасения жизни самых тяжелых пациентов, когда счет идет на минуты", – сказала Ракова.

В специальное отверстие анализатора устанавливается картридж с образцом крови. Через несколько минут на дисплее появляются основные показатели.

Результаты анализа можно распечатать прямо в машине скорой и передать врачу стационара. В частности, прибор используется при сепсисе, острой дыхательной недостаточности.

Ранее Ракова рассказала, что в столице активно развиваются сервисы искусственного интеллекта, которые помогают врачам в обработке шести новых исследований.