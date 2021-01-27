Москва утвердила расширение эксперимента по внедрению ИИ-технологий в здравоохранение

12:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице активно развиваются сервисы искусственного интеллекта, которые помогают врачам в обработке шести новых исследований. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В московском эксперименте по внедрению ИИ в здравоохранение участвуют 39 сервисов: 18 из них уже активно используют врачи городских медучреждений, а еще 21 проходит тестирование. Эти сервисы уже активно используются для анализа снимков по четырем нозологиям: выявление признаков рака молочной железы, поражений легких при коронавирусной пневмонии и онкологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и головного мозга", – рассказала вице-мэр.
Ракова добавила, что рамки эксперимента расширяются – сервисы компьютерного зрения разработают для шести новых видов исследований.
По ее словам, они охватят такие сферы, как онкодиагностика, кардиология, пульмонология, неврология, а также диагностика хронических заболеваний и состояний, требующих неотложной помощи.
"Кроме того, алгоритмы должны научиться распознавать на снимках признаки рассеянного склероза, острого мозгового кровоизлияния и других патологий", – добавила Ракова.
Она отметила, что зарекомендовавшие себя сервисы будут постепенно внедряться в повседневную работу столичных медиков.
По словам заммэра, в настоящее время ИИ-сервисы обрабатывают около 20 тысяч радиологических исследований в сутки, а всего с момента запуска алгоритмы помогли медикам обработать около 1,5 миллиона снимков.
"Время описания снимка удалось сократить на 30%, то есть в среднем тратится около семи минут на исследование", – пояснила вице-мэр.
Отмечается, что 18 сервисов компьютерного зрения помогают специалистам выявлять на снимках признаки онкологических и инфекционных заболеваний, включая COVID-19.
Ранее сообщалось, что в настоящий момент пакетные назначения в сервисе доступны для 54 групп диагнозов. По каждому предварительному диагнозу алгоритм предлагает список исследований и консультаций у профильных специалистов. Таким образом, даже малейшие детали не будут упущены при постановке правильного диагноза.
С помощью цифрового сервиса значительно экономится время пациента. Направления на все необходимые исследования он получит за один прием.
"Это наш город": количество цифровых медицинских исследований в столице вырастет до 10 млн
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