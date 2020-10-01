Москва внедряет цифрового помощника врача для назначения исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый инструмент системы цифровой поддержки врачей внедряется во всех взрослых столичных поликлиниках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сервис позволит медикам ускорить направление пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом, улучшить ее качество, а пациенту – сэкономить время.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что при постановке предварительного диагноза программа предлагает врачу максимально полный набор исследований для проведения дальнейшей диагностики. Она рассказала, что предварительные попытки внедрения продемонстрировали сокращение времени на назначение диагностических исследований в 10 раз.

"Таким образом, специалист уделяет больше внимания работе непосредственно с пациентом. Для горожан это также удобно: они смогут записаться сразу на комплекс исследований по назначению врача. Новый инструмент создан для улучшения стандарта оказания медицинской помощи в первичном звене и внесет свой вклад в выявление заболеваний на ранних стадиях", – рассказала Ракова.

Сообщается, что в настоящий момент пакетные назначения в сервисе доступны для 54 групп диагнозов. В них входят 90 процентов обращений по впервые выявленным заболеваниям, среди которых сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и гипертония.

По каждому предварительному диагнозу алгоритм предлагает список исследований и консультаций у профильных специалистов. Таким образом, даже малейшие детали не будут упущены при постановке правильного диагноза.

Кроме того, алгоритм предлагает дополнительный перечень назначений. У каждого из них имеются свои показания к применению. Состав пакета может быть расширен на усмотрение специалиста.

С помощью цифрового сервиса значительно экономится время пациента. Направления на все необходимые исследования он получит за один прием. Также пациенту будет выдана памятка по подготовке к процедурам.

Москвичи могут записаться на прием или исследование по направлению на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "ЕМИАС.ИНФО". Также там имеется возможность переноса или отмены записи к врачу.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные жители получили свыше 770 тысяч упаковок бесплатных лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний с начала 2020 года. Глава города отметил, что власти постоянно расширяют программы по диагностике и лечению данного типа болезней.