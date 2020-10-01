Москва внедряет цифрового помощника врача для назначения исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый инструмент системы цифровой поддержки врачей внедряется во всех взрослых столичных поликлиниках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сервис позволит медикам ускорить направление пациентов на диагностику в соответствии с предварительным диагнозом, улучшить ее качество, а пациенту – сэкономить время.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что при постановке предварительного диагноза программа предлагает врачу максимально полный набор исследований для проведения дальнейшей диагностики. Она рассказала, что предварительные попытки внедрения продемонстрировали сокращение времени на назначение диагностических исследований в 10 раз.
"Таким образом, специалист уделяет больше внимания работе непосредственно с пациентом. Для горожан это также удобно: они смогут записаться сразу на комплекс исследований по назначению врача. Новый инструмент создан для улучшения стандарта оказания медицинской помощи в первичном звене и внесет свой вклад в выявление заболеваний на ранних стадиях", – рассказала Ракова.
Сообщается, что в настоящий момент пакетные назначения в сервисе доступны для 54 групп диагнозов. В них входят 90 процентов обращений по впервые выявленным заболеваниям, среди которых сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и гипертония.
По каждому предварительному диагнозу алгоритм предлагает список исследований и консультаций у профильных специалистов. Таким образом, даже малейшие детали не будут упущены при постановке правильного диагноза.
Кроме того, алгоритм предлагает дополнительный перечень назначений. У каждого из них имеются свои показания к применению. Состав пакета может быть расширен на усмотрение специалиста.
С помощью цифрового сервиса значительно экономится время пациента. Направления на все необходимые исследования он получит за один прием. Также пациенту будет выдана памятка по подготовке к процедурам.
Москвичи могут записаться на прием или исследование по направлению на портале mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "ЕМИАС.ИНФО". Также там имеется возможность переноса или отмены записи к врачу.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные жители получили свыше 770 тысяч упаковок бесплатных лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний с начала 2020 года. Глава города отметил, что власти постоянно расширяют программы по диагностике и лечению данного типа болезней.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: