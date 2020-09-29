Собянин осмотрел кардиологический корпус ГКБ имени Давыдовского после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Капитальный ремонт завершился в кардиологическом корпусе № 4 городской клинической больницы имени Давыдовского. Медучреждение по случаю Всемирного дня сердца посетил Сергей Собянин.

По словам мэра, лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из главных направлений столичной медицины. Он отметил, что больница имени Давыдовского является одной из лучших в городе кардиологических клиник. Большинство корпусов в ней уже отремонтировано, в распоряжении медиков есть современное оборудование.

ГКБ имени Давыдовского является многопрофильной клиникой на более чем 500 коек, в том числе 39 коек реанимации и 20 коек дневного стационара. Ежегодно в больнице проходят лечение свыше 20 тысяч человек, из них 85% – по экстренным показаниям.

В больнице работает 831 человек, в том числе 219 врачей, среди которых 80 докторов и кандидатов медицинских наук. Хирурги владеют современными малоинвазивными органосохраняющими методиками, 98% хирургических вмешательств проводится лапароскопическими методами. С начала года ГКБ приняла более 11 тысяч пациентов.

Комплекс больницы состоит из 15 лечебных, административных и вспомогательных корпусов. В 2011 году провели капремонт в лечебно-диагностическом корпусе № 12. С 2018 по 2020 год проведены работы в 11 корпусах. В 2021 году должно завершиться обновление пищеблока (корпус № 7) и терапевтического корпуса № 5. Также планируется отреставрировать корпус № 1, который является памятником архитектуры.

В корпусе № 4, где расположена кардиологическая служба, отремонтировали две ангиографические операционные для проведения эндоваскулярных операций на сердце и сосудах, были оборудованы две новые операционные – ангиографическая и кардиохирургическая – для операций на открытом сердце с аппаратом искусственного кровообращения.

Операционные дополнительно оснастили ангиографом, аппаратами КТ и МРТ. Приведены в порядок палатные отделения, палаты интенсивной терапии и реанимации, отделения оснастили оборудованием для уникальной лабораторной диагностики. Организовано реабилитационное инсультное отделение для восстановительного лечения пациентов.

Прием экстренных пациентов организован по принципу "врач – к пациенту". В больнице создана комфортная зона ожидания для родственников и сопровождающих пациентов. Предусмотрены кафе с двумя залами, конференц-зал и кабинеты, где проходят занятия кафедры кардиологии МГМУ имени Евдокимова.

Отремонтированы кровля здания, центральный вестибюль, гардероб, системы вентиляции и кондиционирования. Также проложены трубопроводы медицинского газоснабжения, заменены инженерные системы и лифты.

Фасадные панели выполнены из закаленного стекла с многослойной печатью. В оформлении интерьеров использовали работы современных художников, скульпторов и архитекторов, среди которых Сергей Чобан, Максим Кантор, Рустам Хамдамов, Михаил Дронов и другие.

На базе ГКБ имени Давыдовского функционируют университетские клиники кардиологии МГМСУ имени Евдокимова и хирургии Первого МГМУ имени Сеченова, центр и лаборатория атеротромбоза и центр обмороков и вестибулярных нарушений.

В центре персонализированной медицины внедряют современные высокоэффективные методы комплексного лечения пациентов, страдающих сочетанной соматической патологией.

Также больница включает в себя кафедры кардиологии МГМСУ имени Евдокимова, хирургии и клинической фармакологии Первого МГМУ имени Сеченова, паталогической анатомии и клинической патологии МГУ.

В период пандемии коронавируса в корпусах № 1 и 5 оборудовали коронавирусный госпиталь. Лечение в нем прошли порядка 700 человек. Сейчас больница вернулась к оказанию плановой помощи.

Ранее Собянин открыл после капитального ремонта клинику урологии и новое приемное отделение в городской клинической больнице № 50 имени Спасокукоцкого. По словам мэра, в ближайшее время будет введен еще один корпус. Также в больницу доставят еще одного хирургического робота da Vinci.