Собянин открыл после капремонта клинику урологии ГКБ им. Спасокукоцкого

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта клинику урологии и новое приемное отделение в городской клинической больнице № 50 имени Спасокукоцкого.

"Не останавливаясь ни на один день, здесь велись работы по дальнейшей модернизации клиники: несколько корпусов, приемное отделение, которое сейчас является очень комфортным и для пациентов, и для врачей, оказывая им помощь по европейским стандартам. И параллельно также была реконструирована одна из лучших в России урологических клиник на базе медицинского центра Спасокукоцкого", – сказал мэр.

По словам Собянина, в ближайшее время будет введен еще один корпус. Также в больницу доставят еще одного хирургического робота da Vinci.

Мэр напомнил, что в период пандемии коронавируса три корпуса больницы перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом. "Я хотел поблагодарить коллектив, который справился с этой задачей", – отметил градоначальник.

Капремонт в корпусах больницы выполнен в мае – августе 2020 года. В корпусе № 2, где расположены онкоурологическое отделение и университетская клиника урологии МГМСУ имени Евдокимова, уже ведется прием пациентов.

В больнице обновили все шесть операционных корпусов. В сентябре завершится ремонт корпуса № 3, где находится урологические отделения на 115 коек. Там откроют еще восемь операционных. Всего в корпусах установят 4 259 единиц нового оборудования.

Для клиники урологии закуплен второй хирургический робот da Vinci – модель da Vinci Xi HD с более широкими возможностями для проведения наиболее сложных операций. Первый робот был поставлен в больницу несколько лет назад. Ежегодно хирурги проводят около 300 робот-ассистированных операций.

Также в клинике установлена единственная в РФ роботизированная установка Focal One – аппарат позволяет видеть изображение предстательной железы в режиме реального времени при подаче ультразвука.

В июне – июле 2020 года в корпусе № 8 ГКБ имени Спасокукоцкого завершили ремонт и модернизацию приемного отделения. Для него закупили 313 единиц медоборудования, включая мобильный аппарат УЗИ, аппараты ЭКГ, дефибрилляторы и бактерицидные облучатели.

Подход к приему и диагностике больных изменен и организован по принципу "врач – к пациенту". Одномоментно новое отделение может принимать для экстренной госпитализации 12 пациентов. После модернизации клиника урологии увеличит прием пациентов с 7 до 10 тысяч человек в год.

В июле мэр посетил больницу имени Боткина для осмотра капитального ремонта корпусов. Он выразил надежду, что в будущем году начнется реконструкция еще четырех последних корпусов.

По словам Собянина, это будет не просто ремонт – на базе каждого из корпусов создается самая современная и новая клиника, начиная от сосудистого центра, заканчивая онкологическим амбулаторным центром. Перед строителями поставили задачу максимально ускорить ремонтные работы.