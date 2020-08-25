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Город

15:25

Инженерные сети планируют полностью заменить в четырех корпусах Боткинской больницы

город недвижимость медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках капитального ремонта четырех корпусов Боткинской больницы специалисты заменят все инженерные сети, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 километров инженерных сетей, в том числе 9 километров кабельных, более 4 километров тепловых, около 2,5 километра канализационных и водопроводных", – сказал Бирюков.

По его словам, инженерные компании уже приступили к работам по замене сетей теплоснабжения, водопровода и канализации.

Бирюков напомнил, что в настоящее время ведется капитальный ремонт четырех корпусов Боткинской больницы, два из которых были построены в начале прошлого века и являются памятниками культурного наследия.

Заммэра уточнил, что параллельно с работами на инженерных сетях был проведен демонтаж перегородок, перекрытий и кровли объектов.

Также, по его словам, запланировано устройство систем медицинских газов, новой пожарной сигнализации, систем охраны и связи, вентиляции и кондиционирования, будет обеспечена доступность корпусов для маломобильных граждан.

Бирюков подчеркнул, что работы ведутся на 14 тысячах квадратных метров.

"До 2023 года планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием все корпуса этой знаменитой московской больницы", – сказал он.

В июле Сергей Собянин посетил больницу имени Боткина для осмотра капитального ремонта корпусов. Он выразил надежду, что в будущем году начнется реконструкция еще четырех последних корпусов. По словам Собянина, это будет не просто ремонт – на базе каждого из корпусов создается самая современная и новая клиника, начиная от сосудистого центра, заканчивая онкологическим амбулаторным центром. Мэр отметил, что перед строителями поставили задачу максимально ускорить ремонтные работы.

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