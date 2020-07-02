Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы

16:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин посетил больницу имени Боткина для осмотра капитального ремонта корпусов, сообщает Агентство "Москва".
"Мы в Боткинской больнице продолжаем следующий шаг модернизации этой клиники, крупнейшей и одной из самых лучших не только в городе, но и в стране. До этого мы реконструировали четыре корпуса, сейчас, не дожидаясь окончания пандемии, приступили к реконструкции еще четырех корпусов", – завил мэр.
Он выразил надежду, что в будущем году начнется реконструкция еще четырех последних корпусов. По словам Собянина, это будет не просто ремонт – на базе каждого из корпусов создается самая современная и новая клиника, начиная от сосудистого центра, заканчивая онкологическим амбулаторным центром.
Мэр отметил, что перед строителями поставили задачу максимально ускорить ремонтные работы.
"Кстати, борьба с COVID-19 нас научила быстрее в этом отношении двигаться. Поэтому ремонт таких корпусов будет занимать не более полугода", – добавил мэр.
Собянин напомнил, что во время пандемии большинство больниц перевели в ковидный фонд. Частично этим занималась и Боткинская больница: был переведен один из ее корпусов. Несмотря на это, в больнице пролечили более 20 тысяч человек, провели 11 тысяч операций.
"По сути, в городе, несмотря на то что значительная часть коечного фонда была переведена под COVID-19, экстренная помощь не прекращалась, никому не отказывалось. Более того, целый ряд направлений плановой помощи продолжал работать", – заключил Собянин.
В феврале сообщалось о планах города реконструировать восемь корпусов Боткинской больницы и два корпуса Центра паллиативной медицины.
В столице еще три тысячи коек выведут из работы с коронавирусом на этой неделе. Таким образом, уже более половины коечного фонда столичных стационаров вернется к стандартному режиму работы.
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