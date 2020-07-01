Более половины коечного фонда Москвы будут выведены из работы с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве еще три тысячи коек выведут из работы с коронавирусом на этой неделе. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Таким образом, уже более половины коечного фонда столичных стационаров вернется к стандартному режиму работы, передает Агентство "Москва".
По словам Раковой, эпидемиологическая ситуация в городе стабильно улучшается. В соответствии с временным стандартом койки будут установлены с увеличенными расстоянием.
В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы.
При этом будет соблюдаться интервал между пациентами не менее 15 минут, а также проведиться дезинфекция. Кроме того, пациенты будут проходить тестирование на коронавирус.
Плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На это время пациентов разместят в отдельных палатах.
Ранее Ракова указала, что антитела к вирусу обнаружили примерно у 20 процентов уже прошедших тестирование москвичей. В исследовании участвовали более 90 тысяч жителей города.
Еще 2 295 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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