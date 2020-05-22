Уйдет ли коронавирус, когда придет жара?

Смогут ли лето и жаркая погода прогнать коронавирус? Читайте о том, что на этот счет говорят ученые, в колонке обозревателя Николая Гринько.



Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Пандемия коронавирусной инфекции всколыхнула научную среду с невиданной доселе силой. Пожалуй, в истории человечества не было другого события, о котором в столь короткие сроки было бы написано такое количество научных статей и проведено столько исследований. Математики просчитывают вероятную модель распространения, биологи изучают вирус, биохимики ищут лекарства. Климатологам тоже нашлось дело: сразу же после начала пандемии были составлены карты очагов инфекции, соотнесенные с климатическими условиями разных стран.

Поначалу казалось, что есть прямая корреляция: коронавирус больше всего распространялся в регионах с холодным климатом, а в жарких странах эпидемиологическая картина выглядела более позитивной. Появились статьи, из которых следовало, что экваториальная зона Земли является наиболее безопасной.



Даже назывались цифры: считалось, что там, где летние температуры поднимаются выше 30 градусов Цельсия, вероятность распространения инфекции минимальна.



Всем нам казалось: вот придет лето, температура воздуха повысится и пугающие графики сразу же поползут вниз. Однако ученые в последнее время утверждают, что все не так просто. Исследователи из Университета Торонто опубликовали в Canadian Medical Association Journal статью, из которой следует, что жара не оказывает большого влияния на вирус. Для анализа были собраны данные по странам, в которых эпидемия на тот момент находилась на "среднестатистическом уровне развития". Например, не учитывался Китай, поскольку там распространение болезни пошло на спад, а также Италия, где наблюдался взрывной рост количества зараженных.



Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Ученые пытались установить, как влияют на пандемию такие факторы, как географическая широта, средняя температура и влажность воздуха. Кроме того, в отчетах фигурировали и меры, предпринимаемые государствами для сдерживания эпидемии: самоизоляция, социальное дистанцирование, закрытие общественных мест для посещения гражданами и так далее.

Руководитель группы исследователей, доктор Питер Джуни рассказал, что поначалу авторы работы получили вполне ожидаемые результаты: количество зараженных на первый взгляд было меньше именно в тех странах, где наблюдалась высокая температура воздуха. Но так происходило только при работе с неполными данными.



Когда же статистика была загружена полностью, ученые были ошеломлены.



Повторные исследования с более строгими условиями показали, что такой зависимости нет. Картина развития эпидемиологической ситуации в жарких странах точно повторяла подобные графики из стран с холодным климатом. Грубо говоря, кривые роста пандемии в Африке ничем не отличаются от показателей Исландии – с поправками на количество и плотность населения.

Согласно выводам исследователей, ни жара, ни влажность, ни географическое положение не оказывает на коронавирус заметного воздействия. А это означает, что новая инфекция не будет проявлять сезонность, как происходит, например, с тем же гриппом. Наступающее лето может и не стать спасением от пандемии.



Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Но есть и хорошие новости. Если помните, в собранных учеными данных фигурировали и меры общественного здравоохранения. Так вот, согласно тем же исследованиям, они отлично работают. И чем больше подобных мер предпринято, тем лучше показатели. Темпы роста числа заболевших могут серьезно отличаться даже в двух соседних провинциях, в одной из которых, например, закрыли школы, а в другой нет. Отсутствие или наличие даже какой-то одной меры защиты оказывает на эпидемию самое прямое и весьма существенное воздействие.

Судя по всему, на избавление от пандемии в результате прихода жаркого лета надеяться не приходится. Но уменьшение количества прямых контактов, соблюдение социальной дистанции, карантинные меры – все это действительно эффективно в борьбе с распространением вируса. Вывод из всего этого простой: человечество обязательно победит эпидемию, но срок, через который это произойдет, зависит только от нас.