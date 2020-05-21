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Общество

07:00

Диетолог посоветовала отказаться от строгих диет к лету из-за коронавируса

общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Диетолог Светлана Титова заявила, что строгие монодиеты могут быть опасны в период самоизоляции из-за коронавируса. Она также отметила, что зачастую такой режим питания малорезультативен.

"Люди разные варианты экспериментируют на себе. Очень популярны монодиеты – допустим, неделю есть только яблоки или только белок. Или, например, пытаются питаться только обезжиренными продуктами, чтобы получить более быстрый результат. Проблем у таких диет много, но есть две самые главные. Такой режим питания еще больше подрывает наш иммунитет в такое опасное время. Во-вторых, такие строгие диеты часто приводят к срыву и, как следствие, потере результата", – рассказала диетолог Москве 24.

Чтобы привести себя в форму к лету без вреда для здоровья, вместо диет Титова посоветовала обратиться к здоровому и сбалансированному рациону. "Готовьте легкие блюда. Сейчас самое благоприятное время: начинают появляться сезонные ягоды, фрукты и овощи. Наполните ими свой рацион", – продолжила специалист.

Взамен диетам обратитесь к сбалансированному питанию, приготовленному своими руками, – салатам, супам, чему-то тушеному или приготовленному на пару. Помните о главном правиле: завтрак должен быть плотнее, а ужин, наоборот, легким. Соблюдайте питьевой баланс. При желании можно устраивать разгрузочные дни, например только на кефире. Но нечасто.
Светлана Титова
диетолог

Придерживаясь простых правил питания, по словам диетолога, положительный результат для здоровья и фигуры вы получите быстрее, чем ожидали.

Ранее тренер организации "Беговое сообщество" Вера Соснова рекомендовала в условиях самоизоляции заниматься стретчингом – растяжкой. Это позволит избежать проблем со спиной, вызванных длительной работой за компьютером и сидячим образом жизни.

За последние сутки в России подтверждено 8 764 случая COVID-19 в 84 регионах. Всего в стране на текущий момент зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. При этом выписано за последние сутки 9 262 человека, за весь период эпидемии – 85 392 пациента.

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