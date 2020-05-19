Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:58

Врач рассказал, как не простудиться дома без отопления

общество

Фото: depositphotos/tankist276

Главный научный сотрудник ФГБУ "НКЦ оториноларингологии ФМБА России", доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова рассказала, как избежать простуды при отключенном отоплении в квартире. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, для начала нужно утеплиться так, чтобы чувствовать себя комфортно. Например, можно носить кофты, спортивные костюмы и другую теплую одежду.

Также необходимо добавить в рацион больше теплых напитков и еды.

"Чтобы не дрожать дома и согревать себя изнутри, стоит использовать обычные напитки повышенной температуры – морсы, чаи и другие напитки", – подчеркнула Тарасова.

Если в квартире совсем холодно, стоит задуматься об отопительных приборах, но в этом случае важно не забывать об увлажнении воздуха, отметила Тарасова.

"Потому что, как только мы искусственно начинаем отапливать помещение, в нем сильно сохнет воздух. На этом фоне пересыхает и слизистая, работает хуже и становится более восприимчивой к вирусам и прочим патогенным организмам", – сказала она.

Помимо этого, необходимо регулярно проветривать помещение.

При появлении першения в горле или заложенности носа специалист посоветовала больше пить чая с лимоном, теплого морса или подогретого молока. А при повышении температуры нужно принять жаропонижающие препараты, добавила специалист.

Тарасова отметила, что нелишними будут витамины, йогурты и кисломолочные продукты.

12 мая заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в столице перевели все системы теплоснабжения на летний режим работы. Во всех жилых домах и административных зданиях было отключено отопление.

Ранее синоптики сообщили, что 19 мая в столичном регионе продолжатся сильные порывы ветра, которые могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13 градусов.

Облачная погода и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе 19 мая

Портал "Метеоновости" ранее сообщил, что май 2020 года может установить рекорд по количеству ветреных дней в Москве. Синоптики рассказали, что с запада к столице приблизился холодный атмосферный фронт.

В связи с ветреной погодой в МЧС порекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также в ведомстве предостерегли от нахождения автомобиля или человека возле деревьев.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать