Врач рассказал, как не простудиться дома без отопления

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Главный научный сотрудник ФГБУ "НКЦ оториноларингологии ФМБА России", доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова рассказала, как избежать простуды при отключенном отоплении в квартире. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, для начала нужно утеплиться так, чтобы чувствовать себя комфортно. Например, можно носить кофты, спортивные костюмы и другую теплую одежду.

Также необходимо добавить в рацион больше теплых напитков и еды.

"Чтобы не дрожать дома и согревать себя изнутри, стоит использовать обычные напитки повышенной температуры – морсы, чаи и другие напитки", – подчеркнула Тарасова.

Если в квартире совсем холодно, стоит задуматься об отопительных приборах, но в этом случае важно не забывать об увлажнении воздуха, отметила Тарасова.

"Потому что, как только мы искусственно начинаем отапливать помещение, в нем сильно сохнет воздух. На этом фоне пересыхает и слизистая, работает хуже и становится более восприимчивой к вирусам и прочим патогенным организмам", – сказала она.

Помимо этого, необходимо регулярно проветривать помещение.

При появлении першения в горле или заложенности носа специалист посоветовала больше пить чая с лимоном, теплого морса или подогретого молока. А при повышении температуры нужно принять жаропонижающие препараты, добавила специалист.

Тарасова отметила, что нелишними будут витамины, йогурты и кисломолочные продукты.

12 мая заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в столице перевели все системы теплоснабжения на летний режим работы. Во всех жилых домах и административных зданиях было отключено отопление.

Ранее синоптики сообщили, что 19 мая в столичном регионе продолжатся сильные порывы ветра, которые могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13 градусов.

Облачная погода и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе 19 мая

Портал "Метеоновости" ранее сообщил, что май 2020 года может установить рекорд по количеству ветреных дней в Москве. Синоптики рассказали, что с запада к столице приблизился холодный атмосферный фронт.

В связи с ветреной погодой в МЧС порекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также в ведомстве предостерегли от нахождения автомобиля или человека возле деревьев.