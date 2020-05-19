Врач рассказал, как не простудиться дома без отопления

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Главный научный сотрудник ФГБУ "НКЦ оториноларингологии ФМБА России", доктор медицинских наук, эксперт Лиги здоровья нации, врач-оториноларинголог Галина Тарасова рассказала, как избежать простуды при отключенном отоплении в квартире. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По ее словам, для начала нужно утеплиться так, чтобы чувствовать себя комфортно. Например, можно носить кофты, спортивные костюмы и другую теплую одежду.
Также необходимо добавить в рацион больше теплых напитков и еды.
"Чтобы не дрожать дома и согревать себя изнутри, стоит использовать обычные напитки повышенной температуры – морсы, чаи и другие напитки", – подчеркнула Тарасова.
Если в квартире совсем холодно, стоит задуматься об отопительных приборах, но в этом случае важно не забывать об увлажнении воздуха, отметила Тарасова.
"Потому что, как только мы искусственно начинаем отапливать помещение, в нем сильно сохнет воздух. На этом фоне пересыхает и слизистая, работает хуже и становится более восприимчивой к вирусам и прочим патогенным организмам", – сказала она.
Помимо этого, необходимо регулярно проветривать помещение.
При появлении першения в горле или заложенности носа специалист посоветовала больше пить чая с лимоном, теплого морса или подогретого молока. А при повышении температуры нужно принять жаропонижающие препараты, добавила специалист.
Тарасова отметила, что нелишними будут витамины, йогурты и кисломолочные продукты.
12 мая заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в столице перевели все системы теплоснабжения на летний режим работы. Во всех жилых домах и административных зданиях было отключено отопление.
Ранее синоптики сообщили, что 19 мая в столичном регионе продолжатся сильные порывы ветра, которые могут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13 градусов.
Облачная погода и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионе 19 мая
Портал "Метеоновости" ранее сообщил, что май 2020 года может установить рекорд по количеству ветреных дней в Москве. Синоптики рассказали, что с запада к столице приблизился холодный атмосферный фронт.
В связи с ветреной погодой в МЧС порекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также в ведомстве предостерегли от нахождения автомобиля или человека возле деревьев.
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