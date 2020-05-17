В Москве прошел град

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кратковременный сильный дождь сменился градом в столице. Жители города наблюдали град на юго-западе и юге Москвы, передает РИА Новости.

Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, к Москве в настоящий момент приближается холодный атмосферный фронт. По его словам, может быть сильный шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

Для столичного региона это штормовые показатели, добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и области из-за ветра.

Кроме того, недавно москвичей предупреждали о сильном ветре.