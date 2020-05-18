На Москву обрушился ливень с градом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Кратковременный сильный дождь сменился градом в столице. В городе действует желтый уровень погодной опасности до вечера 19 мая.
До 21:00 понедельника в Москве также прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут доходить до 19 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями
коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.
В городе были приняты необходимые меры по защите от ветра жилых домов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. Аварийные службы следят за состоянием линий электропередачи.
МЧС рекомендует горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Автомобиль же лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям также рекомендовали соблюдать дистанцию на дорогах.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в центральной части России сохранится аномально холодная погода. По его словам, температура будет ниже нормы на 3–4 градуса. Он отметил, что такая погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада.
Согласно прогнозам синоптиков, май 2020 года в столице может установить рекорд по количеству ветреных дней. Самым холодным днем с начала мая оказалась среда на прошлой неделе. В этот день максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса.
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