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Общество

18:35

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

общество погода

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Жителей Москвы и области предупредили, что в понедельник погода ухудшится. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности, передает РИА Новости.

С 18 мая, по информации метеоспециалистов, ожидается порывистый ветер.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – предупредили синоптики.

Уточняется, что предупреждение из-за сильного ветра в столичном регионе действует с 9:00 18 мая до 21:00 19 мая.

Минувший вторник, 12 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала весны. Воздух в этот день прогрелся до 25,2 градуса.

Ранее москвичей предупредили о сильном ветре.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в Центральной части России сохранится аномально холодная погода.

Москвичей предупредили о сильном ветре

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