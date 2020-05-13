Минувший вторник стал самым теплым днем в Москве с начала весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минувший вторник, 12 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала весны, сообщает Гидрометцентр России. Воздух в этот день прогрелся до 25,2 градуса.

Однако уже в среду в город пришла прохладная погода. Днем столбики термометров поднимутся до 10–12 градусов.

В четверг днем ожидается 13–15, в Подмосковье будет немного теплее – 10–15 градусов выше нуля.

Синоптики пообещали россиянам неоднородное лето. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в течение сезона будут фиксироваться и периоды потепления, и периоды похолодания.

Также отмечалось, что лето в этом году станет самым жарким за пять лет. Климатологи утверждают, что также каждое следующее пятилетие будет рекордным.

Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев ранее предупредил, что в России этим летом ожидаются природные катаклизмы разрушительного характера.

По словам Киселева, есть вероятность, что на страну могут обрушиться сильные ливни, ураганы и даже смерчи. Кроме того, не исключен риск засухи в ряде российских регионов.

Также эксперт предположил, что увеличение температуры на Крайнем Севере может привести к деградации вечной мерзлоты. Это, в свою очередь, может сказаться авариями на трубопроводах, линиях электропередач и дорогах.

