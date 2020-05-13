Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Фото: ТАСС/пресс-служба главы Республики Коми
В России этим летом ожидаются природные катаклизмы разрушительного характера. С таким предупреждением выступил старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.
"Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств", – приводит портал Ura.ru слова специалиста.
По словам Киселева, есть вероятность, что на страну могут обрушиться сильные ливни, ураганы и даже смерчи. Кроме того, не исключен риск засухи в ряде российских регионов.
Также эксперт предположил, что увеличение температуры на Крайнем Севере может привести к деградации вечной мерзлоты. Это в свою очередь может сказаться авариями на трубопроводах, линиях электропередач и дорогах.
Однако сообщается, что в настоящее время дать прогноз о том, на какой территории страны наиболее сильно скажется непогода, практически невозможно.
Ранее синоптики пообещали россиянам неоднородное лето. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в течение сезона будут фиксироваться и периоды потепления, и периоды похолодания.
Также отмечалось, что лето в этом году станет самым жарким за пять лет. Климатологи утверждают, что также каждое следующее пятилетие будет рекордным.
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