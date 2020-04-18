Синоптики прогнозируют теплый май на большей части РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа. По данным метеоспециалистов, также теплая погода ждет запад Поволжья и Краснодарского края, передает "Российская газета".
Кроме того, тепло в последний месяц весны ожидается в Крыму. "В частности, в столице будет теплее обычного на градус и более", – подчеркнула заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Она обратила внимание, что температура в пределах климатической нормы ожидается на западе страны. Речь идет о Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Ранее москвичей предупредили о холодном апреле.
Кроме того, был дан прогноз о влиянии весеннего тепла на коронавирус.