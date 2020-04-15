Москвичей предупредили о холодном апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Погода в апреле в Москве установится холоднее нормы. Такой прогноз ожидается с большой долей вероятности, передает портал "Метеоновости".

"Велика вероятность, что нынешний апрель прервет затянувшуюся положительную аномалию температуры и окажется холоднее нормы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что воздух в столице прогреется до 18–20 градусов тепла лишь в последние дни месяца. Среднесуточная же температура составит 10 градусов со знаком плюс.

Ранее сообщалось, что начавшееся похолодание сменится увеличением температуры нескоро. Так, в ближайшие выходные ожидается облачная погода, местами может пройти слабый снег.