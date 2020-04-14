Ночь на 14 апреля стала самой теплой в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на вторник, 14 апреля, стала самой теплой в столице с начала 2020 года. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ночью 14 апреля погоду в Москве определял теплый сектор циклона. На ВДНХ минимальная температура составила 8,3 градуса. Прошедшая ночь оказалась самой теплой в 2020 году", – сообщили синоптики.

При этом аналогичная теплая ночь последний раз была зафиксирована в конце октября 2019 года.

Ранее метеорологи предупредили москвичей о теплой погоде и осадках на 14 апреля. Сообщается, что воздух прогреется до 9-11 градусов, ожидается периодический дождь.

