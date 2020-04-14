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Общество

07:24

Облачная погода с дождем установится в Москве 14 апреля

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода, дождь и до 13 градусов тепла ожидает жителей столицы и области во вторник, 14 апреля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. При облачной погоде ожидается временами дождь", – предупредили синоптики.

По прогнозам специалистов, воздух в Москве прогреется в пределах 9-11 градусов, в Подмосковье разброс чуть шире – 8-13 градусов. Скорость ветра ожидается на уровне 7-12 метров в секунду.

Кроме того, "Метеоновости" предупредили, что атмосферное давление к середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха около 60 процентов.

Накануне в Москве действовал желтый уровень опасности из-за сильного ветра. В целом, погоду на ближайшую неделю в столичном регионе оценивают как переменчивую.

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