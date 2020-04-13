Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье на предстоящей неделе ожидается типичная для апреля переменчивая погода, во вторник в дневные часы на востоке столичного региона потеплеет до 18 градусов, а на западе воздух прогреется максимум до 9 градусов. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник в столице ожидается очень теплая погода – около 14–16 градусов, осадки не прогнозируются.

Вильфанд уточнил, что погоду на предстоящей неделе будет определять циклон.

"Он будет перемещаться, и уже во вторник москвичи окажутся недалеко от центра циклона. Это значит пасмурная, мрачноватая погода с осадками. Во вторник трудно будет отличить день от ночи", – рассказал специалист.

По его словам, температура в ночные часы составит 7–9 градусов тепла, а днем – 7–12 градусов. Ожидаются дожди.

"Во вторник на западе области будет 7–9 градусов днем, а на востоке области – 17–18 градусов тепла", – уточнил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра также сообщил, что ожидается ветер, который будет дуть со скоростью до 15–17 метров в секунду, а в среду возможен мокрый снег.

В среду синоптики прогнозируют температуру около нуля градусов ночью, а днем – до 7 градусов тепла. В четверг ожидается, что воздух прогреется до 9 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ряде регионов России ожидается температура ниже нормы на четыре градуса. По его словам, ожидается, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2–4 градуса. Также в этих регионах температура воздуха будет колебаться. Он пояснил, что в понедельник столбики термометров будут стремительно опускаться вниз, во вторник и среду они поднимутся до нормальных значений, а в четверг снова опустятся на четыре градуса ниже нормы.

