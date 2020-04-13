Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области на понедельник, 13 апреля.

Как сообщили в Гидрометцентре, погода потенциально опасна из-за порывистого ветра с 10:00 до 19:00. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями погода и до 16 градусов тепла.

Атмосферное давление упадет 742 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30 процентов.

Отмечалось, что в регионе установилась весенняя погода с межсуточными колебаниями метеорологических элементов.