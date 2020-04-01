Март в Москве стал одним из самых теплых в истории

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувший март стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений в столице. Прошлый рекорд тепла в первый месяц весны был зафиксирован в 2007 году, сообщили в Росгидромете.

Отмечается, что 13 лет назад отклонения многолетних температурных значений были зафиксированы на 6,6 градуса.

"Март 2020 года вошел в метеорологическую летопись Москвы как один из самых теплых: по предварительным расчетам, средняя суточная температура воздуха в городе на 5,9 градуса превысила норму", – говорится в сообщении.

Так, прошедший месяц был богат на рекорды. Температурные показатели были побиты 6 раз. В частности, 6 марта погода повторила максимум 1995 года.

Конец же марта отличился резким похолоданием. В последний день месяца на столицу обрушился снегопад.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в столичный регион вернется тепло. По его словам, москвичей ожидает теплая погода уже в конце текущей недели.