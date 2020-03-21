Москвичей ожидают "летние колебания" температуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Потепление ожидается в Москве со среды, 25 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Мы до вторника будем находиться в холодной части антициклона, то есть в восточной. В ней наблюдаются холодные северные ветры. Затем постепенно этот антициклон будет перемещаться, и мы окажемся на западной его периферии, а в ней уже теплые воздушные массы, с юга. Поэтому, начиная со среды, потепление", – сказал он, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, температура вырастет до двузначных значений уже в четверг, 26 марта. Однако синоптик отметил, что ночи все еще останутся прохладными: разница ночных и дневных температур будет достигать 15 градусов, что характерно летнему периоду.

Тем временем в столице и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Действие предупреждения в городе продлится до 22 марта 09:00, в области – до 07:00.

В МЧС советовали горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Февраль стал вторым самым теплым в истории метеонаблюдений. Средняя температура последнего месяца зимы оказалась на 2,11 градуса Фаренгейта (примерно 1,1 Цельсия) выше показателей ХХ века.

Абсолютный рекорд тепла был установлен в 2016 году. Это связано с Эль-Ниньо – нагревом вод на экваторе Тихого океана, который резко повлиял на погоду.

В сезоне-2019/2020 температура поднялась почти до максимальных значений без участия Эль-Ниньо.

