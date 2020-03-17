Метеоролог объяснил аномально теплую зиму в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец связал аномально теплую зиму в России с глобальным изменением климата – циклическим процессом, который проявляется в определенные периоды, а затем сходит на нет из-за солнечной и вулканической активности, а также деятельности человека, сообщает РИА Новости.

Тишковец отметил, что крупные пожары в Сибири, Австралии и Северной Америке выпустили гигантский выхлоп черного углеводорода, который пробил тропосферу и в нижней стратосфере растекся над Землей, не пропуская холодные массы.

На то чтобы атмосфера пришла в норму, может потребоваться несколько лет. "Пока сажа от пожарищ сама по себе не утилизируется, она будет влиять на термодинамический баланс атмосферы", – рассказал метеоролог.

Февраль стал вторым самым теплым в истории метеонаблюдений. Средняя температура последнего месяца зимы оказалась на 2,11 градуса Фаренгейта (примерно 1,1 Цельсия) выше показателей ХХ века.

Абсолютный рекорд тепла был установлен в 2016 году. Это связано с Эль-Ниньо – нагревом вод на экваторе Тихого океана, который резко повлиял на погоду.

В сезоне-2019/2020 температура поднялась почти до максимальных значений без участия Эль-Ниньо.