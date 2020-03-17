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Общество

11:34

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за ветра

общество погода

Фото: depositphotos/VBaleha

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе объявлен со среды, 18 марта, до пятницы, 20 марта, из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр России.

В среду воздух в столице прогреется до +7... +9 градусов. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду. В порывах скорость ветра вырастет до 15 метров в секунду.

Четверг, 19 марта, станет в Москве самым теплым днем недели. Столбики термометров поднимутся до +8... +10 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 6-7 градусов.

В ночь на пятницу начнется похолодание. Ожидается от -2 до +3 градусов, днем – +6... +8. В пятницу прогнозируется преимущественно без осадков, а в субботу может пойти снег.

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