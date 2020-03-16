Четверг станет самым теплым днем недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четверг, 19 марта, станет в Москве самым теплым днем недели. Столбики термометров поднимутся до +6... +8 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

По области потеплеет до +9 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 6-7 градусов.

Возможен небольшой дождь. В ночные часы в мегаполисе ожидается +2... +4 градуса, по области – от 0 до +5. Юго-западный ветер к вечеру 19 марта сменится на северо-западный и усилится в порывах до 12-15 метров в секунду.

В ночь на пятницу начнется похолодание. Ожидается от -2 до +3 градусов, днем – от +2 до +7. В пятницу преимущественно без осадков, а в субботу может пойти снег.

В понедельник синоптики предупредили о температурных аномалиях. По информации метеоспециалистов, ветер в городе стихнет и до среды сохранится штиль.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что повторения снегопада в столице в ближайшие дни не будет.

Четверть месячной нормы осадков выпало в ночь на воскресенье в Москве. Снегопад начался в столице 14 марта.

