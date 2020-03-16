Синоптики предупредили о температурных аномалиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россиян предупредили о температурных аномалиях, сообщает РИА Новости. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на юге европейской части страны ожидаются перепады температур в 15–20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло.
В то же время 20-градусное тепло в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на Ставрополье из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками. Вильфанд обратил внимание, что несмотря на такие резкие перепады, температура все равно будет выше климатической нормы.
Что касается Москвы, температура постепенно будет повышаться. Ветер в городе стихнет, и до среды сохранится штиль. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра пообещал, что повторения снегопада в столице в ближайшие дни не будет.
"Давайте пока отдохнем от снега, на самом деле сейчас идет очень быстрое повышение давление, на европейскую Россию распространяет влияние область антициклонального давления, центр которой расположен в Южной Атлантике", – подчеркнул он.
Синоптик добавил, что за ночь атмосферное давление вырастет на 7–8 миллиметров, а в ночь на 16 марта оно уже выросло на 10 миллиметров.
Ранее Вильфанд рассказал, что вторая половина марта будет холоднее первой, а температуры ночью будут держаться на уровне нуля градусов. Он отметил, что не стоит рассчитывать на теплую весну только из-за зимних погодных аномалий.
По мнению Вильфанда, долгожданное тепло придет в регион не раньше середины апреля, когда, согласно прогнозам, днем воздух может прогреваться до 12 градусов тепла, а по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже нуля.
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