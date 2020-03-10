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Общество

15:14

Синоптики попросили столичных водителей повременить со сменой резины

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что менять зимнюю резину в Москве пока не стоит. По его словам, "переобуть" свои авто горожане могут в конце месяца, передает "Интерфакс".

"Я бы рекомендовал еще подождать – уж до конца марта, по крайней мере", – сказал Вильфанд. Он уточнил, что синоптики в ближайшее время обещают похолодание в городе.

Научный руководитель отметил, что летняя резина утрачивает эластичность, когда температура воздуха понижается, на фоне чего у колес транспортного средства уменьшается коэффициент сцепления с дорожным покрытием. В результате у машины увеличивается тормозной путь.

При этом метеоспециалисты считают наиболее оптимальной температурой эксплуатации летней резины более плюс 5–7 градусов. Прогнозируется, что 14–15 марта ночные значения столбиков термометров москвичей достигнут минус 5 градусов.

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве в пятницу повторила рекорд 25-летней давности.

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