Солнце в Москве за всю зиму светило всего 72 часа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Солнце в Москве за всю зиму светило лишь 72 часа, сообщает портал "Метеоновости".
"Прошедшая зима оказалась чрезмерно щедрой на тепло, но скудной на солнце. При сезонной норме 123 часа солнечного сияния, по данным обсерватории МГУ, жители столицы получили всего 72 часа, или 59% нормы", – подчеркнули синоптики.
Самым бессолнечным оказался декабрь – солнце в этом месяце появилось всего на восемь часов.
По словам метеорологов, недостаток солнечного света сказывается на настроении и самочувствии людей.
Ранее сообщалось, что погода в столице минувшей зимой отличилась аномальным теплом. В Москве за три зимних месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов. Средняя температура за сезон-2019/2020 составила ноль градусов, что выше нормы на 7,7 градуса.
Рекордные значения по три раза устанавливались в декабре и январе, а также пять раз были достигнуты в феврале. Максимальная высота снежного покрова этой зимой составила 11 сантиметров. Такие показатели были актуальны в январе. К концу февраля большая часть столицы уже освободилась от снега, что, по данным метеорологов, случается менее чем один раз в сто лет.
Также отмечалось, что зима 2020 года в Москве стала рекордно теплой за 140 лет. В частности, средняя температура воздуха в Москве ушедшей зимой оказалась положительной, составив 0,5 градуса, и это притом, что российская столица является третьей в мире по холоду.
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