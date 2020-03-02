11 температурных рекордов зафиксировали в Москве за минувшую зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Погода в столице минувшей зимой отличилась аномальным теплом. В Москве за три зимних месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов, сообщает портал "Метеоновости".
"Этот сезон оказался самым теплым за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон 2019–2020 годов составила ноль градусов, что выше нормы на 7,7 градуса", – говорится в сообщении.
Отмечается, что рекордные значения по три раза устанавливались в декабре и январе, а также пять раз были достигнуты в феврале.
Максимальная высота снежного покрова этой зимой составила 11 сантиметров. Такие показатели были актуальны в январе. К концу февраля большая часть столицы уже освободилась от снега, что, по данным метеорологов, случается менее чем один раз в сто лет.
В связи с этим синоптики предположили, что прошедшая аномально теплая зима в столичном регионе может дать начало новой климатической эпохе.
Ранее сообщалось, что новые аномалии ждут москвичей 5 марта. Согласно прогнозам, воздух в Москве прогреется до 10 градусов выше нуля.
Аномально теплая погода ожидается в столице 5 марта
Также отмечалось, что зима 2020 года в Москве стала рекордно теплой за 140 лет. В частности, средняя температура воздуха в Москве ушедшей зимой оказалась положительной, составив 0,5 градуса, и это при том, что российская столица является третьей в мире по холоду.
В понедельник же по столице был объявлен желтый уровень погодной опасности. Его введение было связано с усилением порывистого ветра. Также в регионе действовало предупреждение о гололедице на дорогах.
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