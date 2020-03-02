Повышенный уровень погодной опасности продлили в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье. Причиной стал сильный ветер.

Ранее МЧС оповещало москвичей о непогоде. Предупреждение вводилось до 10:00 понедельника.

По информации Гидрометцентра России, новое предупреждение актуально до полудня 3 марта.

"Погода потенциально опасна. Порывистый ветер", – сообщили синоптики.

В ведомстве также напомнили, что в регионе продолжает действовать предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы. Оно актуально до 9:00 понедельника.

Ранее стало известно, что в Москве ожидается аномально теплое начало марта. Температура в первую неделю месяца окажется выше нормы на 6–9 градусов.

Сообщалось, что снежный покров полностью исчезнет к 5 марта. При этом специалисты не исключают появления небольшого снега в виде осадков.

По информации центра погоды "Фобос", прошедшая зима стала рекордно теплой за 140 лет. Так, была превышена средняя температура зимнего сезона 59-летней давности.