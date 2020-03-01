Аномально теплое начало марта ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Климатическая норма в Москве окажется выше на 6–9 градусов в первую неделю марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Дневные температуры будут повышаться каждый день: от 2–4 градусов, начиная с понедельника, до 7–8 и даже не исключаем, что 9 градусов", – цитирует его ТАСС. По словам синоптика, неделя будет очень теплой. В то же время он добавил, что ее, скорее, можно назвать нормальной с учетом столичной зимы.
По данным Гидрометцентра, в 2 и 3 марта днем в Москве прогнозируется 4–6 градусов тепла, в 4 и 5 марта – 4–9 градусов тепла, 6 марта – 3–8 градусов.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что к 5–6 марта может потеплеть даже до 13 градусов. Однако он добавил, что к праздничным выходным вновь похолодает, хотя столбики термометров все равно будут выше нормы.
Специалист уточнил, что снежный покров в Москве полностью исчезнет к 5 марта. Если новый сформируется, то он будет кратковременным.
В то же время до 3 марта объявлен повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение в связи с ветром действует с 9:00 1 марта до 9:00 3 марта. Гололедица в Москве и Подмосковье прогнозируется с 21:00 1 марта до 9:00 2 марта.
Сотрудник Главной географической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что лето в городе будет умеренным. Он пояснил, что закономерность аномально теплой зимы и в последующем умеренно теплого лета подтверждена многолетними данными.
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