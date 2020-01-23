Бабочки и божьи коровки проснулись в Москве из-за теплой зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Бабочки и божьи коровки вышли из зимней спячки в столице из-за длительного периода аномально теплой погоды. Об этом рассказал пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов, сообщает РИА Новости.

"Действительно, при установившейся теплой погоде могут просыпаться разные беспозвоночные. Уже отмечаются находки бабочек дневного павлиньего глаза и божьих коровок в Москве", – отметил он.

Энтомолог добавил, что эти насекомые обычно просыпаются весной.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о зимней активности клещей. В ведомстве рассказали, какие меры предосторожности в этой связи следует принимать.

При этом специалисты отмечают, что высокая активность клещей на фоне аномально теплой погоды маловероятна. Кроме того, из-за выпадения снега активность клещей очень скоро станет практически нулевой.

