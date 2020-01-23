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Общество

23 января, 06:59

Ученый оценил опасность клещей, проснувшихся из-за теплой зимы

общество безопасность

Фото: ITAR-TASS/Юрий Смитюк

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов прокомментировал активность клещей, проснувшихся из-за теплой зимы. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, специалист заверил, что клещи вряд ли укусят человека в создавшихся условиях. Кроме того, он предрек скорое впадение паразитов в спячку.

"Зимуют клещи в подстилке или в верхних слоях почвы, а просыпаются при температуре 1–3 градуса тепла. Но вот к питанию кровью приступают обычно при температурах 7–10 градусов, так что сейчас их бояться не стоит, укус маловероятен. При наступлении холодов они, конечно же, уйдут в спячку", – заверил Гомыранов.

Ученый также подчеркнул, что зимовка клещей происходит на стадии личинки или нимфы. При этом такие экземпляры очень похожи на взрослых и ведут схожий образ жизни.

Специалист также отметил, что теплая зимняя погода никак не повлияет на численность паразитов.

"Без питания они (клещи – прим. ред.) могут обходиться несколько месяцев", – пояснил Гомыранов.

Ученый добавил, что в связи с выпаданием снега активность клещей очень скоро станет практически нулевой.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о зимней активности клещей. В ведомстве рассказали, какие меры предосторожности в этой связи следует принимать. При этом ведущий специалист также отмечала, что высокая активность клещей на фоне аномально теплой погоды маловероятна.

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