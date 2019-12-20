В Москве могут появиться тарантулы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Специалисты не исключают возможности появления в столице тарантулов и других южных членистоногих. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на члена-корреспондента Российской академии естественных наук Евгения Абизова.

Биолог не исключил вероятности того, что пауки могут "переселиться" в столицу.

"Глобальное потепление приведет к тому, что на территорию столицы попадут представители флоры и фауны из более южных регионов. <…> Можно будет наблюдать пауков-фаланг, тарантулов и всех представителей членистоногих, пресмыкающихся нашего юга, они могут появиться в столице, а некоторые виды уже здесь", – рассказал Абизов.

По его словам, на юге Подмосковья также распространятся ядовитые змеи и каракурты.

"Если так будут развиваться события и дальше, то их численность может стать критической. Общая тенденция очевидна", – предостерег специалист.

Кроме того, изменения затронут и региональную флору. В частности, в столичном регионе можно будет выращивать абрикосы и виноград.

Ранее ученые нашли паука-единорога. У тарантулов был выявлен большой рог на спине.