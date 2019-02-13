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17:47

Ученые нашли паука-единорога

наука животные

17:47

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Фото: africaninvertebrates.pensoft.net

В Анголе обнаружен новый вид тарантулов с большим "рогом" на спине. Открытие сделали ученые из Южноафриканского национального института биоразнообразия, сообщается в статье в журнале African Invertebrates.

Новый вид получил название Ceratogyrus attonitifer. Он принадлежит к роду Ceratogyrus – рогатые пауки-бабуины. Особенностью такого паука является большая роговидная выпуклость на спине. Однако функция этого "рога" неясна.

Пауков обнаружили в лесах центральной Анголы. Они живут в норах в песке среди пучков травы. Пауки охотятся в основном на насекомых. Яд их неопасен, но укусы могут спровоцировать инфекции.

Ранее ученые раскрыли тайну черно-белых полос зебр. По мнению специалистов, это полосы, помимо прочего, защищают животных от насекомых.

наука животные

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