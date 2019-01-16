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16 января, 22:04

Раскрыта тайна черно-белых полос зебры

животные наука

16 января, 22:04

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Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Черно-белые полосы, которые покрывают шкуру зебр, нужны не только для маскировки и спасения от хищников. Такая расцветка, помимо прочего, защищает от насекомых, сообщает сайт Мир 24.

К неожиданным выводами пришли ученые из Будапештского университета. В ходе своего исследования они выставили на улицу манекены, выкрашенные в черный и белый цвета. В итоге слепни подлетали и кусали их намного реже, нежели однотонных кукол.

Получается, что полосы зебры рассеивают свет. Из-за этого насекомым труднее заметить животных.

Исследователи отмечают, что похожий прием используют аборигены из Африки и Австралии. Они украшают свои тела подобными узорами, защищаясь от кровососов.

Некоторые научные открытия порой ставят в тупик самих ученых. Например, недавно палеонтологи из Египта и Германии при исследовании останков доисторического кита обнаружили еще одного кита, проглоченного своим более крупным родственником.

животные наука

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