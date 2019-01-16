Раскрыта тайна черно-белых полос зебры

Черно-белые полосы, которые покрывают шкуру зебр, нужны не только для маскировки и спасения от хищников. Такая расцветка, помимо прочего, защищает от насекомых, сообщает сайт Мир 24.
К неожиданным выводами пришли ученые из Будапештского университета. В ходе своего исследования они выставили на улицу манекены, выкрашенные в черный и белый цвета. В итоге слепни подлетали и кусали их намного реже, нежели однотонных кукол.
Получается, что полосы зебры рассеивают свет. Из-за этого насекомым труднее заметить животных.
Исследователи отмечают, что похожий прием используют аборигены из Африки и Австралии. Они украшают свои тела подобными узорами, защищаясь от кровососов.
Некоторые научные открытия порой ставят в тупик самих ученых. Например, недавно палеонтологи из Египта и Германии при исследовании останков доисторического кита обнаружили еще одного кита, проглоченного своим более крупным родственником.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.