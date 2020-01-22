Роспотребнадзор предупредил о зимней активности клещей

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Россиянам следует опасаться клещей даже зимой. Насекомые проснулись на территории страны. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

На раннее пробуждение клещей оказала воздействие установившаяся теплая погода. Массового распространения членистоногих пока нет, однако единичные экземпляры уже встречаются.

"Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть. Но без паники. Температура для клещей все равно низкая", – отметила эксперт.

Шашина объяснила, что особой опасности это не несет, однако меры предосторожности соблюдать необходимо. Защита от клещей в зимний период не отличается от тех мер, которые нужно принимать летом.

Так, специалист не рекомендовала прибегать к помощи химических препаратов, однако посоветовала правильно одеваться. По ее словам, брюки необходимо заправлять в сапоги, рубашку – в штаны.

"Это связано с тем, что клещи ползут всегда вверх. Если у вас брюки нависают над ботинками, то с ботинка клещ поползет под брюки и начнет там искать место для присасывания", – пояснила она.

Ранее сообщалось о том, что лекарство от клещевого энцефалита начали испытывать на людях. Добровольцам предлагалось ввести медикамент, после чего специалисты должны были изучить реакцию организма на препарат на возникновение токсических или аллергических реакций.