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Общество

17:37

Лекарство от клещевого энцефалита начали испытывать на людях

наука медицина общество

Фото: Москва 24

Новосибирские ученые приступили к клиническим испытаниям препарата для экстренного лечения клещевого энцефалита. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины рассказали, что добровольцам будет введено лекарство, после чего специалисты изучат реакцию организма на препарат на возникновение токсических или аллергических реакций.

"Если все будет нормально, то перейдут к следующей фазе – препарат станут вводить больным людям, которых необходимо экстренно спасать от клещевого энцефалита", – пояснили ученые.

В настоящее время единственным способом защиты при клещевом энцефалите является введение иммуноглобулина. Он создается из крови вакцинированных доноров, однако обладает побочными реакциями.

Отмечается, что при изготовлении нового лекарства, получившего рабочее название "Энцемаб", используют биореактор. Была доказана производительность и стабильность полученного клеточного штамма.

Ранее сообщалось о создании лекарства от рака груди в виде инъекции. Его также разработали ученые из России.

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