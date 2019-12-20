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Наука

08:54

Создано лекарство от рака груди в виде инъекции

наука медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые из Курчатовского института создали лекарство от рака в груди в виде инъекции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего технолога лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий Юрия Плотавеца.

Специалисты загрузили действующее вещество препарата "Анастрозол" в микрочастицы. Это помогло добиться продления действия жизненно необходимого лекарства.

Отмечается, что препарат можно будет вводить один раз в месяц вместо ежедневного приема внутрь, что приводило к серьезным побочным эффектам. Речь идет о резких изменениях гормонального фона женщины.

Также сообщается, что ежедневное употребление подобных медикаментов увеличивает риск развития остеопороза, при котором теряется плотность костной ткани, что приводит к большей вероятности переломов.

По мнению ученых, лекарство в виде инъекции поможет этого избежать. Кроме того, препарат снизит частоту рецидивов рака молочной железы.

Новую форму медикамента уже успешно протестировали на животных. В настоящее время лекарство готовят к клиническим испытаниям.

Ранее сообщалось об изобретении инновационного метода лечения ран и ожогов. Его разработали столичные ученые. Новый экспериментальный материал в ближайшее время будет изготовлен для экспериментальных и клинических испытаний.

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