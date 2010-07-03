Инновационный метод лечения ран и ожогов изобрели столичные ученые

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Инновационный покровный материал для лечения ожогов и ран изобрели в России. Новейшая разработка – результат сотрудничества нескольких московских институтов, как сообщил портал News.ru.
Новое средство для лечения ожогов – композиция коллагена и биоаналога белка человека лактоферрина (содержится в грудном молоке). Изготовлено лекарство в виде сухой пластины, которую нужно поместить на рану.
Биоаналог белка лактоферрина воссоздали в Институте биологии гена РАН, а специалисты Сеченовского университета соединили этот материал с коллагеном. Эффективность последнего доказали сотрудники НИИ скорой помощи имени Склифосовского – там отметили, что коллаген ускоряет процесс заживления ран почти на две недели.
Комбинация двух биологических материалов перспективна в разных направлениях лечения. Помимо ускоренного заживления ран, специалисты прогнозируют, что новые пластины помогут защитить их от внешнего инфицирования, ограничат развитие патогенных микроорганизмов, обеспечат проходимость иммунных клеток к месту повреждения.
"Особенность предложенного раневого покрытия состоит в том, что биоаналог лактоферрина человека выходит в подмокающую рану постепенно, в течение нескольких часов", – заявил Игорь Гольдман, ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН.
Те противоожоговые средства, которые сейчас используются в лечении пациентов, зачастую лишены пластичности, самостоятельного противомикробного эффекта, а иногда и прилипают к ранам, сводя на нет заживающий эффект кожи.
Новый экспериментальный материал в ближайшее время изготовят для экспериментальных и клинических испытаний. Только после этого будет обсуждаться вопрос о выводе разработки на рынок.
Ранее новосибирские ученые из Института цитологии и генетики создали генетическую конструкцию, которая подавляет клетки мозга, ответственные за развитие депрессивного состояния. Испытания проводились в области рецепторов серотониновой системы мозга.
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