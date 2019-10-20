Врачи-педиатры отреагировали на инициативу массово выдавать детям рыбий жир

В Госдуме согласились обсудить идею о возвращении практики выдавать детям в школах и детских садах рыбий жир. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин, ссылаясь на недавнее исследование отечественных ученых о дефиците в организме россиян Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Депутат, однако, отметил, что первоначально инициативу необходимо обсудить с экспертным сообществом. А как к подобной идее отнеслись детские врачи – читайте в нашем материале.

Пандемия дефицита Омега-3

Не так давно ученые из Российского университета дружбы народов и МГУ им. Ломоносова рассказали о результатах исследования, проведенного при сотрудничестве с двумя частными клиниками. В течение четырех лет врачи наблюдали за группой из 1361 пациента в возрасте от 0 до 91 года, а точнее – за уровнем Омега-3 у них в крови.

"Мы выявили дефицит Омега-3 ПНЖК у 75,4 процента пациентов, при этом наиболее тяжелый дефицит – у детей и подростков в возрасте до 18 лет. Это говорит не только об ухудшении качества питания, но и об отсутствии медицинской культуры и знаний о необходимости восполнения дефицита Омега-3 ПНЖК как среди пациентов, так и среди врачей", – рассказала завкафедрой эндокринологии Российского университета дружбы народов, профессор Светлана Калинченко, которая также выступала одним из авторов исследования.

В рамках исследования ученые обнаружили дефицит Омега-3 у следующих групп: ниже 4% (при норме свыше 8%) – у детей в возрасте до 17 лет

6% – в возрасте от 18 до 44 лет

7,3% – в возрасте от 45–59 лет

6,9% – в возрасте 60–74 лет

8,3% – в возрасте от 75 до 90 лет. *наибольшая распространенность умеренного дефицита Омега-3 выявлена у 54% детей.



Говоря о результатах исследования, ученые назвали выявленный дефицит в целом достаточно высоким. По словам профессора Калиниченко, около 70 процентов подростков имеют метаболические и гипоксические нарушения, "обусловленные дефицитом Омега-3 ПНЖК". По словам спикера, эти дети находятся в группе риска по возникновению многих заболеваний, в том числе и бесплодия.

Рыбий жир курсами по 2-3 недели

Рыбий жир был обязателен к приему детей в школах и детских садах в советское время – вплоть до 1970 года. С тех пор массовое употребление продукта прекратилось, что, по словам ученых-исследователей, и привело к проблемам с дефицитом сегодня.

Однако врач-педиатр, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков в беседе с Москвой 24 отметил, что в целом от употребления рыбьего жира в медицинских целях не отказались. "Никто от него не уходил в клинической практике. Рыбий жир так и назначается. Просто ушли от массового его использования – так как промышленность, которая сейчас его производит, недешевая. И запуск его в массовое употребление, возможно, сделает дороже процесс профилактики различных заболеваний", – добавил собеседник портала.

На сегодняшний день рыбий жир продается в капсулах, которые не имеют неприятного запаха, которые легко проглотить. Врачи считают это неплохой альтернативой советской форме выпуска природного лекарства. Да и в целом о пользе рыбьего жира отзываются только положительно. "В его состав входят жирорастворимые витамины, такие как витамин A, который нужен для кожи и зрения, витамин D, витамин E, небольшие дозы витамина K. Все это нужно для организма, для укрепления иммунитета, для развития детского организма", – пояснил Тимаков. Однако собеседник портала высказался против полноценного возвращения практики 50-х годов.





Евгений Тимаков врач-педиатр, вакцинолог, главный врач медицинского центра Я совершенно не против давать детям рыбий жир в капсулах, но курсами – по две-три недели с перерывами. Причем, неплохо делать это массово.

Врач напомнил, что постоянное употребление такой добавки создает большую нагрузку на печень. Таким образом, такой профилактический метод хорош, но в меру.

У рыбьего жира много противопоказаний

В свою очередь, педиатр и врач высшей категории Лина Мурадова напомнила, что рыбий жир – это не просто добавка или еда. Это лекарство. И как и любые медикаменты, такие витамины стоит использовать только после консультации с лечащим врачом.

"У рыбьего жира на самом деле есть множество противопоказаний, – отметила врач в беседе с Москвой 24. – Самое простое, что приходит в голову, – это непереносимость у ребенка компонентов препарата. Помните, что это лекарство". Однако, кроме этого она перечислила еще множество заболеваний, которые являются противопоказаниями к приему природного препарата. Также врач обратила внимание на то, что на сегодняшний день капсулы с экстрактом рыбьего жира не рекомендуются к приему детям до 7 лет.





Лина Мурадова педиатр, врач высшей категории Да, существуют группы, которым рыбий жир показан, – например, дети с дефицитом витамина D. Но употреблять просто для профилактики не стоит.

Говоря о советской практике, Мурадова отметила, что раньше все свойства рыбьего жира не были до конца изучены. По ее словам, об Омега-3 и Омега-6 в те времена толком и не знали. Наука не стоит на месте.

"В целом, в самих капсулах рыбьего жира ничего плохого нет. Но я так скажу, проще вылечить рахит (последствия дефицита витамина D), чем гипервитаминоз витамина D", – заключила Мурадова.

Рыбий жир – только в сезон

Некоторые врачи отмечают, что для рыбьего жира, как и для других витаминов, важна сезонность. "По капсуле в день в зимний и весенний период. Раньше точно так и было", – рассказала Москве 24 доктор наук, профессор и главный педиатр больницы Елена Кешинян.

Кстати, она обратила внимание на исследование ученых и отметила, что, возможно, дефицит Омега-3 обусловлен и быстрой его растратой из-за больших нагрузок в детском возрасте. "Если представить себе, каково нашим детям, особенно в условиях большой информационной нагрузки – им приходится тяжело, поэтому возможна истощаемость по аминокислотам Омега-3 и Омега-6. Особенно в период подготовки к ЕГЭ", – отметила специалист.

Поэтому, по ее словам, было бы неплохо иметь "подушку безопасности" в виде витаминов, которые содержат в себе приличный запас таких аминокислот. Правда, Кешинян не уверена, что такой подход должен быть массовым. "Если говорить о приеме рыбьего жира, этот вопрос должен обсуждаться с родителями и педиатрами. Во-первых, у деток могут быть некоторые противопоказания, во-вторых, это должно быть осознанное решение взрослых – насильно ничего не заставишь делать", – отметила собеседница портала.





Елена Кешинян доктор наук, профессор, главный педиатр больницы Я думаю, это вопрос пропаганды здорового образа жизни, пропаганды педиатрического профилактического подхода, когда врачи-педиатры не только лечат, но и контролируют параметры здоровья у ребенка.

Однако в целом Кешинян в употреблении рыбьего жира не видит ничего плохого. Главное – помнить три вещи: консультация с врачом, правильная дозировка и подходящий сезон.