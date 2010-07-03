Столичные врачи спасли пациентку с аутоиммунным энцефалитом

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Врачи Боткинской больницы спасли 27-летнюю жительницу Московской области с аутоиммунным энцефалитом, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Как отмечается, у девушки, которая находилась дома, без видимых причин началось беспокойство, а затем паника. Ее родные вызвали скорую помощь после того, как она упала в обморок.

После осмотра врачей в местном фельдшерском пункте ее отправили домой. Однако у девушки началась бессонница, недомогание, судороги, повысилась температура. Ее госпитализировали в психиатрическую больницу.

"Появились заторможенность, сонливость, дезориентация в собственной личности, месте, времени. Пациентку перевели в неврологическое отделение, а затем в реанимацию, так как самостоятельно женщина уже дышать не могла. Конечности были полностью парализованы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Врачи обратились за помощью к сотрудникам кафедры общей неврологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, которая действует на базе Боткинской больницы.

Специалист кафедры предположила, что у пациентки аутоиммунный энцефалит. Девушку перевели в городскую клиническую больницу имени Боткина.

Столичные врачи предположили, что у пациентки патология яичников, которая могла повлиять на развитие аутоиммунного энцефалита. МРТ выявило новообразования в обоих яичниках.

Отмечается, что врачи удалили опухоль и при этом сохранили репродуктивную функцию. Пациентка восстановилась и через несколько недель ее отпустили домой.

Как подчеркнули в департаменте здравоохранения, аутоиммунный энцефалит поражает серое вещество головного мозга. При заболевании у человека в течение нескольких дней и недель развиваются сильные нарушения памяти, психоз, появляется неадекватное поведение.

Накануне стало известно, что специалисты отделения ревматологии городской клинической больницы № 4 спасли пациентку с красной волчанкой, поразившей почти все ее органы. По словам врачей, красная волчанка входит в число сложнейших аутоиммунных заболеваний. Более того, у женщины эта опасная болезнь приняла самое тяжелое течение, затронув практически все органы и системы: кожу, легкие, почки, суставы, печень.

Ранее столичные врачи вылечили девочку с глубоким химическим ожогом. Ребенок получил травму во время прогулки. Сопровождающий поставил в коляску бутылку чистящего средства с плохо завинченной крышкой. Жидкость пролилась, и девочка получил химические ожоги второй и третьей степени площадью 3 процента. Специалисты по лечению ожогов – комбустиологи – решили обойтись без операции и использовать атравматичные сетки, не позволяющие ране кровоточить. Кожный покров удалось полностью восстановить. Маленькую пациентку выписали домой спустя три недели.

