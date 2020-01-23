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Москва 24

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Общество

23 января, 07:47

Стала известна погода на четверг в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в четверг, 23 января. Об этом пишет сайт "Метеоновости".

Отмечается, что днем столичный регион окажется в тыловой части циклона. Специалисты прогнозируют в некоторых районах города осадки в виде снега.

"Максимальная температура воздуха в Москве от 4 до 2 градусов мороза, по области – от минус 6 до минус 1", – сообщается на сайте.

Уточняется, что будет дуть северо-западный порывами от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 75%.

Ранее ученый оценил опасность клещей, проснувшихся из-за теплой зимы. Специалист заверил, что паразиты вряд ли укусят человека в создавшихся условиях.

Такого же мнения придерживаются эксперты из Роспотребнадзора. Однако несмотря на это в ведомстве напомнили о мерах предосторожности ввиду высокой активности паразитов.

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